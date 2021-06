Andrea Adamo taas võiduta jäämisest: enam ei saa seda halvaks õnneks pidada. Olukord on vastuvõetamatu

Belglane alustas tänast päeva 57,4-sekundilise eduga Takamoto Katsuta ees, kuid päeva esimesel kiiruskatsel purunes Neuville'i masinal vedrustus. Peagi tuli ka Hyundai ametlik teade, et vedrustuse purunemise tõttu on Neuville'i sõit sõidetud.

Hyundai pealik Andrea Adamo oli võistluse järel mõistagi pettunud. "Me ei saa olla õnnelikud. Kolmandat rallit järjest on meil olnud probleeme, seega ei saa seda enam halvaks õnneks pidada," rääkis Adamo Hyundai pressiteate vahendusel. "Sellele pole õigustust, seda lihtsalt poleks tohtinud juhtuda."

"Peame aru saama, mis toimub. Me kasutame samu osi autodel, mida eelmisel aastal, näiteks Türgi ja Sardiinia rallil," jätkas Adamo. "Meie võimekus on paranenud, aga vastupidavusest jääb vajaka. Peame põhjuse teada saama. See on vastuvõetamatu."