Ebaõnnesõdur Rovanperä selgitas saatuslikku kinnijäämist

"Viimasel katsel oli paar rajalõiku, kus tuli kapotile palju liiva. Ma ei näinud selle tolmu sees midagi. Pidin hoogu maha võtma, et ma teelt välja ei sõidaks," selgitas Rovanperä, vahendab Rallit.fi.

"Püüdsin autot liikumises hoida, et ma kinni ei jääks, aga ikkagi juhtus see. Jäime põhjaga kinni, sest selles liivas olid nii suured ja sügavad rööpad," lisas soomlane, kes oli võitnud neljanda ja viienda kiiruskatse.

"See on tohutu pettumus, sest me olime heal positsioonil. Ralli pole siiski lõppenud ja läheme võtma, mis veel võtta annab," lisas Toyota sõitja.