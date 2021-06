Ralliportaali karm hinnang: tundub, et Hyundai vedrustus on tehtud krõpsupakist

Juba kolmandat rallit järjest pidi Hyundai sõitja liidrikohalt vedrustuse purunemise tõttu katkestama. Kui Portugalis ja Sardiinias tabas halb õnn Ott Tänakut, siis sedapuhku kannatas Thierry Neuville.

"Hyundail pole alles jäänud enam jalgu, mille pihta tulistada," pealkirjastas Barry Hyundaid puudutava peatüki. "Itaalia ralli järel viskasime nalja, et võiksime Portugali etapi järgsed mõtted lihtsalt kopeerida, sest Hyundai sõitja katkestas teist rallit järjest liidrikohalt katkise vedrustuse tõttu."

"Ei osanud aimatagi, et Keenia ralli järel peaksime sama tegema. Nüüd oli saatus veidi teine, kui Tänaku asemel katkestas Neuville," jätkas ajakirjanik ."Lisaks juhtus see sedapuhku pühapäeval, mitte laupäeval, kuid üleüldine tunne on sama. (Auto) pole lihtsalt piisavalt hea."

"Hyundai ei saa enam lubada, et võidud neil käest libiseksid. Mõistagi on Safari ralli karm etapp, kus tehniliste viperuste tõenäosus on suurem, kuid tekkivat mustrit ei saa ignoreerida. Meeskonna juht Andrea Adamo rõhutab, et tänavuse auto juures pole ühtegi uut osa, kuid on selge, et midagi on valesti. Vedrustus tundub olevat tehtud krõpsupakist, mitte tugevast metallist," jätkas Barry. "Ei maksa unustada, et Dani Sordo reedene avarii oli samuti põhjustatud vedrustuse purunemise tõttu."

"Kiiresti on vaja vastuseid leida. Toyota on parimatel päevadel võimas jõud, rääkimata veel olukorrast, kus neile antakse üks kingitus teise järel. Küll aga ei saa Hyundaile ette heita ühtsust," lisas Barry. "Nii Neuville kui Adamo rääkisid, kuidas tahavad meeskonnana lahenduse leida, mitte sõrmega kellegi kindla peale näidata. See on oluline, kuid veel tähtsam on Rally Estonial võita. Hyundai peab seda tegema, kui soovib MM-tiitlit võita."