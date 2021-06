Kes võiks saada Ogier' kõrval võimaluse? Toyota huviorbiidis on mitu soomlast ning ka Tänaku tiimikaaslane

Ogier on tänavu rääkinud, et soovib uuel hooajal Toyotas jätkata, kuid seda vaid valitud rallidel. Samas on Ogier ka varasematel aastatel öelnud, et edaspidi ta täiskohaga WRC-s ei jätka.

Näiteks M-Spordi WRC-tiimi juht Richard Millener usub, et prantslane võib tänavuse aasta edu korral hakata jahtima ka üheksandat tiitlit. "Sebastien on endiselt tippvormis ja võidab aina rallisid. Kui ta saab tänavu kaheksanda tiitli kätte, pole üheksas tiitel enam kaugel. See tähendaks rekordi kordamist ja võimalust seda hiilgavat saavutust ületada. Arvan, et ta läheks selle peale välja," lausus Millener hiljuti portaalile DirtFish.

"Sebastien räägib igal aastal sama juttu, et lõpetab. Aga ma ei näe, et see juhtuks," lisas britt.

Motorsport.com uuris Latvalalt, mida ta arvab võimalustest, et Ogier teeb ka uuel hooajal kaasa täisprogrammi. "Ära kunagi ütle iial. See võimalus on olemas, kuid minu arvates on see väike," tõdes soomlane. "Minu arvates on Ogier nagu Sebastien Loeb. Usun, et tahab ka proovida mõnda muud sarja, näiteks osales ta aastad tagasi Porsche Carrera Cup sarjas ning ta sai vist sõita ka F1 masinaga."

"Minu arvates on tal huvi teha muid asju ning seetõttu eelistab ta (WRC-s) teha kaasa pooliku hooaja," jätkas Latvala. "Oleme asju Sebastieniga arutanud. Ta on selgelt öelnud, et teeb võib-olla kaasa pool hooaega."

Kes võiks aga Ogier' kõrval kolmandat autot jagada? Latvala tunnistas, et huvi on nii soomlaste Esapekka Lappi, Teemu Sunineni ja Jari Huttuneni vastu kui ka Hyundai sõitja Dani Sordo vastu. "Suninen ja Lappi kindlasti, lisaks ka Sordo. Dani on päris pikalt sõitnud Hyundais. Usun, et ta tunneb end seal üsna mugavalt, kuid teatud mõttes pakub ta ka meile huvi," avaldas Latvala. "Lisaks on veel tõusev staar Huttunen, kes võitis Sardiinia ralli WRC-2 arvestuses."

"Ehkki Hyundai on oma praeguste sõitjatega käed löönud (Ott Tänak ja Thierry Neuville) ja me soovime hoida praeguseid rallimehi (Elfyn Evans, Kalle Rovanperä - toim), on siiski päris korralik arv mehi sellele ühele positsioonile," lisas Latvala.