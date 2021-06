Taani koondislane meenutas Erikseniga juhtunut: tema silmad olid valged. See tundus väga kummaline

Taanlaste väravavaht Kasper Schmeichel ütles, et tema ja koondise kapten Simon Kjær said tunnelis ootamise ajal Erikseniga telefoni teel rääkida. UEFA andis mängijatele kaks valikut: kas matš samal õhtul lõpetada või järgmisel päeval kell 12 murule tulla. Taanlased valisid esimese variandi, selle poolt oli ka Eriksen.

Tagantjärgi tunneb Schmeichel, et UEFA käitus valesti. "Meid pandi olukorda, mis polnud minu arust aus. Meil oli kaks valikut. Tunnen, et meist keegi kõrgemal asuv isik oleks pidanud UEFA-le selgeks tegema, et sellise valiku tegemiseks polnud õige aeg," vahendas tema sõnu väljaanne B.T.

"Nägin, et Christian lamas murul ja vaatas väljaku poole. Tema silmad olid valged ja mul tekkis mõte, et see on väga kummaline. Siis nägin, et Simon Kjær jookseb Christiani poole. Mõtlesin, mis toimub," meenutas ta.