Taani jalgpallikoondise arst kinnitas, et Christian Erikseni tabas südamerike, peatreener kritiseeris UEFA-d

Koondise arst Morten Boesen kinnitas pressikonverentsil, et Erikseni tabas südamerike. Arstilt uuriti ühtlasi, kui kaugel Eriksen surmast oli. "Ma ei oska öelda. Ta tuli pärast esimest elustamiskatset tagasi, mis on päris kiire," sõnas Boesen. "Erikseni esialgsed testid on andnud häid tulemusi, kuid peame veel uuringuid läbi viima. Mitte keegi ei tea, miks nii juhtus."

Taanlaste peatreener Kasper Hjulmand avaldas, et on ka ise nüüdseks Erikseniga rääkinud. "Ta on kõike arvestades heas seisundis ja tujus. Christian hakkas ise hoopis meie ja perekonna pärast muretsema. See on tüüpiline Christian ja näitab, et ta on lisaks suurepärasele mängijale ka suurepärane inimene," vahendas Iltalehti Hjulmandi sõnu.