BLOGI | Kompromissitu lahing: Hispaania surus ja surus, kuid Rootsi kaitse püsis lõpuni välja

Koroona keeras pea peale ka Rootsi plaanid. Möödunud nädalal selgus, et koroonasse on nakatunud nii ääreründaja Dejan Kulusevski kui ka poolkaitsja Mattias Svanberg. Kumbki mees tänases kohtumises ei osale, aga rootslased loodavad, et turniiri vältel saavad nad siiski koondisega liituda.

Mõlemad suurriigid on EM-i eel hädas olnud koroonaviirusega. Kolmekordse Euroopa meistri Hispaania ridades andsid möödunud nädalal positiivse koroonaproovi kapten Sergio Busquets ja keskkaitsja Diego Llorente. Vahepeal neli negatiivset testi teinud Llorente on koondise juures tagasi, Busquets veel aga mitte.

Hispaania ja Rootsi mängisid omavahel ka valiksarjas. Hispaania võitis avamängu 3:0, teine jäi viiki 1:1.

Eeldatavad algkoosseisud:

Hispaania: Unai Simón (Bilbao Athletic), Cear Azpilicueta (Chelsea), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villareal), Jordi Alba (Barcelona), Diego Llorente (Leeds United), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Gerard Moreno (Villareal), Alvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City)

Rootsi: Robin Olsen (Everton), Mikael Lustig (AIK), Victor Lindelöf (Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Professional), Ludwig Augustinsson (Bremeni Werder), Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Emil Forsberg (RB Leipzig), Alexander Isak (Real Sociedad), Marcus Berg (Krasnodar)

Mida arvavad eksperdid?

"Kas avamäng määrab tooni kogu Hispaania EM-ile, sõltub sellest, kuidas Rootsi mängule läheneb. Kas Rootsi hakkab Sevilla kuumuses mängima kaitsvalt ja toetuma vasturünnakutele või suruma Hispaaniat kõrgelt? Luis Enrique tiimid pole hambutud, kuid kompaktse kaitse vastu kipub teravusest puudu jääma. Lahtine mäng sobiks Hispaaniale valatult," arutles Hispaania ajakirjanik Graham Hunter.

"Sevillas Hispaaniaga kohtudes läheb Rootsi avamängule vastu nö peksupoisina, kuid pärast kaht edukat sõprusmängu EM-i eel on meeskonna vaim hea. Eriti hea nägi välja Forsberg ning just poolkaitsja vorm ja enesekindlus on viimastel päevadel kõrge olnud. Ilmselt surutakse Rootsi kaitsesse, kuid Forsberg ja Isak on valmis ära kasutama kogu ruumi, mida Hispaania neile jätab," lisas rootslaste reporter Sujay Dutt.

Hispaania peatreener Luis Enrique: "Kui pakuksite mulle, et kaotame avamängu, aga võidame kaks järgmist ja läheme alagrupist esimena edasi, siis võtaksin selle vastu. Esimene mäng on nagu temperatuuri mõõtmine: "Kas meiega on kõik ikka korras?" Esimene matš võib aidata enesekindlust tõsta. Kui võidame viisil, mis näitab meie kvaliteeti, siis see oleks hea algus."

"Hispaaniaga võõrsil mängimine on praegu maailma jalgpallis üks raskemaid väljakutseid. See on põnev väljakutse ning peame näitama absoluutset tipptaset," hindas Rootsi loots Janne Andersson. "Oleme neid minevikuski ohustanud. Teame, et kui kõik kokku sobitub, on meil esmaspäeval kindlasti võimalust."