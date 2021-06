Südamerikkest taastuv Christian Eriksen andis pärast haiglasse sattumist esimese kommentaari

Taanlaste peatreener Kasper Hjulmand avaldas pühapäevasel pressikonverentsil, et on ka ise Erikseniga rääkinud. "Ta on kõike arvestades heas seisundis ja tujus. Christian hakkas ise hoopis meie ja perekonna pärast muretsema. See on tüüpiline Christian ja näitab, et ta on lisaks suurepärasele mängijale ka suurepärane inimene," lausus ta.