Taani koondise väravavaht ja kapten käisid Erikseni haiglas vaatamas: arstid tegid imet

"Oli kuradi hea Christianit naeratamas näha. Ta naeris ja oli tüüpiline Christian. See andis mulle väga palju juurde. Teda oma silmaga nägemine ja mõistmine, et temaga on kõik korras, aitas mind palju. Rääkisime kõigest ja mittemillestki," rääkis Schmeichel.

"Ainsad kangelased on arstid, kes ta päästsid. Meie oleme lihtsalt profijalgpallurid, aga nemad on ennast pühendanud inimeste päästmisele. Ma ei suuda oma imetlust sõnadesse panna. See on ime, et nad Christiani tagasi tõid," lausus puurilukk.