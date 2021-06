Mayweather ei saanudki juutuuberist jagu. Eksmaailmameister lubas naljategemise lõpetada

Reeglite järgi pidanuks matš toimuma kuni nokaudini või kaheksa raundi. Kohtunikke polnud, mistõttu võitjat välja ei selgitatud. Paul pidas kaheksa raundi vapralt vastu, kuigi Mayweather tümitas teda kõvasti.

"Tahtsin inimestele sõud pakkuda ning ta võitles, et ellu jääda, kuid oli ikkagi suurem kutt, kellel on maadluse taust. Minu kinni sidumises oli ta hea," vahendab Daily Mail Mayweatheri kommentaari.

"Et see nii kaugele läks, oli juba tema jaoks võit. Tal on hea haare ja ta oli kinni hoidmises osav. Kui nii suur kutt sind kinni hoiab, on raske teda enda pealt minema saada. Mul oli lõbus, temal samuti. See oli lahe."

Mayweather lisas, et temasuguselt pensionil olevast ja juba vanaisaks saanud poksijast, kes treenib vaid paar päeva nädalas, ei olegi 20-ndates aastates mehe vastu midagi suurt loota. Veel ütles ta, et "kui rahad üle tulevad, küll siis tõeline võitja selgeks saab".

"Ma lähen Kuulsuste Halli, mul pole vaja midagi tõestada. Kui kaheksa raundi kinni hoidmist ja haaramist neid rahuldab, siis on see nende jaoks hea. Ma loodan, et fännid jäid rahule. Olen selles spordis juba nii kaua olnud. Lasin inimestel näha, et ma võin ka 44-aastaselt välja tulla ja 30 000 inimest staadionile tuua koos heade pay-per-view numbritega," jätkas Mayweather.

"Kas ma tulen veel tagasi? Absoluutselt mitte. Ma olen poksiga lõpparve teinud. Ma ei tee ilmselt enam kunagi ka näidismatši. Kui ta oleks rohkem võidelnud, ei oleks see kaheksat raundi kestnud. Tunnen end lihtsalt õnnistatuna, et olen loonud pärandi ja sellega varanduse kokku ajanud. Olen teinud mõned targad investeeringud ning kõik on end ära tasunud. Tegime seda, mida täna tegema pidime."