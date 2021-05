Juutuuber Logan Pauliga kohtuv Floyd Mayweather nõuab vastasleerilt üle 120 miljoni dollari valuraha

TMZ Sports teatel on ettevõte Mayweather Promotions kaevanud kohtusse Pauli esindava firma PAC Entertainment Worldwide'i. Nimelt väidab Mayweatheri pool, et nad jõudsid algselt kokkuleppele, et poksimatš toimub hoopis Abu Dhabis, mitte USA-s. Lisaks süüdistab ettevõte PAC-i 30 miljoni dollari suuruse ettemakse mitte maksmises.

Mayweather Promotionsi teatel väitis PAC, et neil on Dubais hulgaliselt kontakte ning nad on finantsiliselt suutelised sellise mastaabiga poksiõhtut korraldama. PAC lubas väidetavalt, et õhtuga teenitakse üle 100 miljoni dollari kasumit.