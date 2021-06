McGregoriga tülinorimine, meeletud summad ja kuulsad vastasseisud. Juutuuberitest vennad, kes on poksimaailmasse toomas uut ja ohtlikku trendi

Poksimaailmas on pead tõstmas ohtlik trend. Üha rohkem näeb poksiringis noori mehi, kes on kuulsaks saanud hoopis YouTube'is või mõnel muul internetiplatvormil. Kui algselt poksisid internetikuulsused omavahel, siis nüüd on vennad Logan ja Jake Paul võtnud ette võitlussportlased. Logan Paul läheb pühapäeval USA-s Miamis vastamisi poksilegendi Floyd Mayweather juuniori endaga.

Seejuures pole Paul poksimaailmas varasemalt suurt midagi korda saatnud. 2018. aasta augustis läks ta amatöörmatšis vastamisi teise juutuuberi, KSI nime all tuntud inglase Olajide Olatunjiga. Kohtumine lõppes viigiga. Tunamullu novembris läksid kaks juutuuberit taas vastamisi, siis juba profimatšis. Sedapuhku jäi kohtunike häältega peale KSI. Vahepeal polegi Paul rohkem ringis käinud, kuid nüüd sai ta kohtumise ei kellegi muu kui Mayweatheriga. Kuidas on ikkagi võimalik, et nii vähese kogemusega Paul teenib kohtumise Mayweatheriga?