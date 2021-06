Juutuuberil häda käes? Floyd Mayweatherile anti luba näidismatšis Logan Paul nokauti lüüa

Korraldajad andsid teada, et seekordses näidismatšis on lubatud ka vastane nokauteerida. Kui kumbki osapool ei suuda vastast põrandale saata, siis matši maksimaalseks pikkuseks on kaheksa kolmeminutilist raundi. Mehed ei tohi kanda peakaitset ning kindad peavad kaaluma 340 grammi. Ringi ääres ei ole ametlikke kohtunikke ja välja ei kuulutata ka ametlikku võitjat.