Mike Tysoni ennustus: Floyd Mayweather tapab Logan Pauli ringis ära

44-aastane Mayweather lõpetas profikarjääri juba 2017. aastal, kuid nüüd näitab ta oma oskusi näidismatšis. Seejuures on seekordses näidismatšis lubatud ka vastase nokauteerimine. Kuigi ametlikult võitjat välja ei kuulutata, siis nokaudi korral on kõigile üheselt selge kumb osapool võitis.

„Floyd tapab selle mehe lihtsalt ära,” teatas poksilegend Mike Tyson The Mirrorile. „Floyd on end kogu aeg vormis hoidnud. Ta on kogu aeg treeningsaalis. Tema jaoks saab selle matši eest teenitava raha taskusse pistmine olema väga lõbus.”