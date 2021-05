VIDEO JA FOTOD | Urmas Sõõrumaa silm näeb Tokyo olümpia postmargil mitmevõistlejat. Mis märk see võiks olla?

Enne kui postmargi kujundanud Triin Heimann oma tööd presenteeris, pidas Iseseisvussaalis kõne Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, kes luges postmargil kujutatud sümbolitest välja hoopis vihjeid mitmevõistlusele. Ta viitas, et 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängude postmargil kujutati kiiruisutajat - just sel alal tuligi Eestile selle olümpia parim tulemus, Saskia Alusalu neljas koht ühisstardiga sõidu finaalis.

"Kunstnik ütles küll, et sellel on odaviskaja, aga kui vaadata kogu kujundit, mida minu silm näeb, siis seal on midagi rohkemat. Seal kumab midagi mitmevõistluse sarnast. See on hea märk. Mäletame ju 2018. aasta Pyeongchangi olümpia marki, kuhu sattus juhuslikult peale kiiruisutaja. Eestlased olid tolleks hetkeks hakanud seda ala ära unustama, aga võta näpust - saime oma parima koha!" rääkis Sõõrumaa Delfile.









Koroonapandeemia tõttu aasta võrra edasi lükatud olümpia alguseni on jäänud 58 päeva. Endiselt pole kellelgi täit kindlust, et mängud toimuvad. Jaapani üks suurimaid päevalehti Sahi Shimbun, mis on ühtlasi Tokyo olümpia ametlik partner, kutsus oma tänases juhtkirjas üles mänge tühistama. Erinevate küsitluste järgi ei poolda olümpia toimumist Jaapanit tabanud uue viiruselaine tingimustes suur hulk kohalikke elanikke.

"Usun, et need toimuvad, kuna on ikkagi suvi ja need asjad üldreeglina lähevad pandeemia mõttes paremaks. Nii palju on pingutatud. Kuigi tänases maailmas ei tea keegi, mis homme toimub, siis ma ikkagi usun, et asjad lähevad sedaviisi, et olümpiamängud toimuvad," sõnas Sõõrumaa. "Eesti olümpiakomitee kinnitab oma lõpliku võistkonna 2. juunil. Ühesõnaga usume parimasse."

Vaata pikemat intervjuud Urmas Sõõrumaaga videost!

Miks just odaviskaja?