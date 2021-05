Vastuoluline leping: olümpia korraldajad ei vastuta viirusega nakatumise ja kuumusest tingitud terviserikete eest

Neljapäeval toimus virtuaalne aruteluring ROK-i juhtkonna ja sportlaste vahel, kus antud dokumendi suhtes väljendas muret USA olümpia ja paraolümpiakomitees sportlaste nõuandjana ametis olev Mark Ladwig. ROK-i president Thomas Bach mõistis, et "see on paljude sportlaste mure".

ROK-i tegevjuht Lana Haddad kinnitas, et taolisi ankeete on sportlased allkirjastanud ka varasematel olümpiatel ning seda on vaid uuendatud koroonaviirusega seotud asjaolude võrra. Ta lisas, et antud sõnastus on läbipaistvuse ja sportlaste informeerituse huvides ning need blanketid on igati seaduslikud.