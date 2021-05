Järjekordne tagasilöök Tokyo olümpiale: USA valitsus ei soovita ameeriklastel Jaapanisse reisida

Jaapanis on Covid-19 juhtumite arv pärast märtsikuist piirangute leevendamist järjepidevalt kasvanud. Lisaks on suureks probleemiks, et Jaapanis on koroonaviiruse vastu ühe korra vaktsineeritud vaid 2% elanikkonnast. Puudus on nii arstidest kui süstaldest.