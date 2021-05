Jaapani suursaadik Eestis: olen kindel, et olümpiamängud toimuvad

Eesti Panga hoone Iseseisvussaalis esitleti täna Tokyo olümpiamängudele pühendatud meenemünti ja postmarki. Jaapani suursaadik T.E. härra Hajime Kitaoka kinnitas oma kõnes, et olümpia korraldajamaa esindajana on tal siiralt hea meel, et Eestis selline traditsioon. "Jaapani esindajana on mul siiralt hea meel näha, kui lahket suhtumist eestlased olümpiamängudesse näitavad. Tänavused olümpiamängud on väga erinevad, mis tähendab, et Jaapan peab korraldama olümpiamänge erilistes tingimustes. Kuid Jaapan võtab seda väljakutsena!" sõnas ta.

Delfile ja Eesti Päevalehele antud intervjuus rõhutas ta oma veendumust mängude toimumise osas, lisades, et eduka olümpia nimel peavad pingutama kõik riigid ja rahvad. Härra Kitaoka avaldas ka, milline on tema enda lemmiksport ning milliseks peab ta Eesti medalivõimalusi Tokyo olümpial.