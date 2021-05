Absurd: et saada Eesti parimaks meesujujaks, pidanuks Zirk võitma EM-il hõbeda

Ei tohiks olla kahtlust, kes on praeguse seisuga Eesti parim meesujuja. Kregor Zirk on tänavu parandanud kamaluga Eesti rekordeid, äsjasel EM-il ujus ta finaalis ja lisaks kaks korda poolfinaalis ehk oli rivaalidest selgelt parem. Ainult et Zirk ei ole Eesti ujumisliidu reeglite järgi meie esinumber ja kui ta lähiajal Tokyo olümpia A-normi ei täida – puudu on kõigest 0,04 sekundit –, tuleb tal mänge vaadata telerist.