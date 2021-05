ROKi asepresident: Tokyo olümpia toimub ka siis, kui Jaapanis on eriolukord

"Me nägime, kuidas eriolukorra tingimustes viisid viis spordiala läbi oma testvõistluse," sõnas Coates, vahendab BBC Sport. "Kõik plaanid, mis meil on tehtud sportlaste ja Jaapani elanike turvalisuse tagamiseks ja kaitsmiseks, põhinevad kõige halvematel asjaoludel, seega on vastus [küsimusele, kas mängud võivad toimuda erakorralise seisukorra ajal - toim.] absoluutselt jah."

"Maailma terviseorganisatsioonilt saadud teaduslikud nõuanded on see, mida oleme järginud, ja kõik need meetmed on piisavad, et tagada inimeste tervisele ohutu ja turvaline mängude läbiviimine, sõltumata sellest, kas see on eriolukorra ajal või mitte," lisas asepresident.