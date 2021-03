Robert Kirss ootamatust koondisekutsest: oli tavaline õhtupoolik, sättisin end vaikselt voodisse

"Oli tavaline õhtupoolik. Hakkasin magama minema. Sättisin end vaikselt voodisse, kui tuli kõne ja küsiti, kas olen Tallinnas ja saaksin tulla koroonaproovi andma. Ütlesin, et olen valmis tulema ja nii ta läks! Juba kell 1 oli kooronaproov. Jäin hotelli, magasin seal. Kõik asjad olid kaasas. Pikalt mõelda ei olnud aega," meenutas Kirss telefonitoru tõstmist, mis on talle toonud veel kaks koondisemängu.

24. märtsil Poolas Tšehhi vastu mängis Kirss viimased 17 minutit, kolm päeva hiljem kogunes Minskis CV-sse veel kolm mänguminutit.

Arvestades, et üks Eesti põhiründajatest, Rauno Sappinen on kimpus pisivigastusega, nagu Martin Reim tänasel pressikonverentsil avaldas, pole üldse välistatud ka Kirsi lülitamine homsesse mängu Rootsi vastu juba algkoosseisus.

Küsimusele, mida see koondise juures veedetud nädal talle kui mängijale on juurde andnud, vastas Kirss: "Olen näinud lähedalt väga kõrgetasemelist jalgpalli. Selle koha pealt olen kõvasti juurde saanud, sest seni polnud ma tänavu väga tugevaid mänge saanud ja näinud. Tase on kõvasti parem."





Uus ja huvitav on Kirsi jaoks ka olukord, kus meeskonna tegelik peatreener jagab koosolekutel õpetussõnu ja juhiseid Zoomi vahendusel kodust isolatsioonist. Reim pandi esmaspäeva õhtul kriisioperatsiooni käigus, kui selgus, et üks mängija oli andnud positiivse koroonaproovi ning paljud mängijad ja kogu treenerite brigaad loeti tema lähikontaktseteks, ametisse peatreeneri kohusetäitjana.

"Olen oma karjääri jooksul nii mõndagi näinud, aga sellist kogemust pole veel olnud. Zoomi teel info jagamine on keerulisem ja nõudlikum ka mängijatele, et kõigest võimalikult kiiresti ja ühemõtteliselt aru saaksid. Kõike pole võimalik väljakul näidata ja vahetu suhtluse teel selgeks teha. Keerulisem on, aga saame hakkama, ma arvan," sõnas Kirss.

Rootsi – Eesti maavõistlus peetakse kolmapäeval, 31. märtsil Stockholmis Friends Arenal. Mängu avavile kõlab Eesti aja järgi kell 18.45.