Kapten Vassiljev punase kaardi saanud Õigust ei süüdistanud: sellised asjad juhtuvad vahel

"Iga kaotust vastu võtta on raske - väga vahet pole, kas juhid või oled kaotusseisus," sõnas Vassiljev Minskis pärast 2:4 kaotusmängu, mida Eesti läks kahel korral Henri Anieri tabamustest juhtima. "Kui Eesti lööb väljas kaks väravat, tahaks ikka punkte ka saada. Kahjuks lasime endale liiga palju lüüa, aga midagi pole teha, nii see mäng täna läks. Suuri etteheiteid mängijatele teha ei saa. Ega vastasedki polnud papist poisid, kuigi see mäng oli võrdsem [kui kolmapäeval Tšehhi vastu]."

Vassiljev tõdes, et Karl Rudolf Õiguse eemaldamine ülejäänud meeste jaoks olukorda just kergemaks ei teinud, aga ta mõistab, kuidas Levadia poolkaitsja selle saatusliku otsuseni vastaste kiirrünnak maha tõmmata võis jõuda. "Otsus kontrarünnak maha võtta oli õige, aga ta arvatavasti unustas ära, et tal kaart all on. Sellised asjad vahepeal juhtuvad. See polnud noorele mängijale kõige lihtsam mäng, kuhu sisse tulla. Võibolla ühel hetkel keesid emotsioonid lihtsalt üle," pakkus Vassiljev.

Vassiljev usub, et kõik MM-valiksarjas platsile saanud noored mängijad, kes tavaolukorras - kui suur hulk põhimehimehi poleks Tallinnasse isolatsiooni sunnitud - pidanuks oma võimalusi valikmängus veel mõnda aega ootama, said sellest nädalast hindamatuid kogemusi. "Nad said aru, mis on rahvusvaheline jalgpall ja hakkavad iga päeva trennides ja klubides juurde panema. Loodan, et nad saavad aru, et klubijalgpallist rahvusvahelisele tasemele üleminek pole kõige lihtsam. Kui nad sellesse õigesti suhtuvad, siis on neil igaühel oma aeg ees. Aga see kõik sõltub neist endist."