Segadus Poola viidud vutimatši ümber: terviseameti teadmine erines tegelikust inimeste arvust

Avalikkusele oli seni kommunikeeritud, et Eesti jalgpalli liit küsis 24. märtsil Tallinnas toimuvaks Eesti – Tšehhi MM-valikmänguks eriluba 150 inimesega ürituse korraldamiseks. Riigis 11. märtsil kehtima hakanud piirangud seavad välitingimustes vastavaks piiriks 100 inimest. Terviseameti pressiosakond on teinud Delfile ja Eesti Päevalehele korduvalt märkusi selle kohta, et oleme edastanud väärinfot, sest nende teatel küsis jalgpalliliit erisust 231 inimesele ja seda amet heaks ei kiitnud.

Väidet uurinud, tuli välja, et terviseameti peadirektori Üllar Lannoni mänguga seotud vähim isikute arv ei jõudnudki.