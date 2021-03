Martin Reim punktideta jäämisest: vanduma ajab!

"Kaks väravat lüüa ja punktideta jäämine on valus. Kurb. Aga teadsime natuke, et need asjad võivad juhtuda. Meil on koondise mõistes noor ja vähekogenud kaitseliin - neid vigu võib ette tulla. Kurb, et ei suutnud vähemalt 2:2 viiki ära hoida," nentis Reim pärast mängu, kus Eesti oli Henri Anieri tabamustest kaks korda juhtima asunud, kuid mis hakkas allamäge minema pärast Karl Rudolf Õiguse 77. minuti punast kaarti.

Reim rääkis Eesti ajakirjanikega virtuaalsilla vahendusel. Kümmekond minutit varem oli ta ETV2 otse-eetris lausunud sama mõtet edasi andes: "Vanduma ajab! Lööme kaks väravat ja ei saa punkti kätte, sellest on kahju."

Talinnasse isolatsiooni jääma sunnitud Thomas Häberlit asendanud Reim ei soovinud spekuleerida, kas kogenuma koosseisuga oleks mõni tänastest väravatest suudetud ära hoida. "Seda ei tea kunagi. Samas pole mul kaitses mängivatele poistele absoluutselt mingeid etteheiteid. Nad andsid maksimumi, mis neil sees oli. Väga palju lasime kahe mängu peale endale standardolukordadest väravaid lüüa - see kõik tuleb puhtalt kogemuse pealt ja ajaga. Meil olid siin kindlasti šansid punktiarve avada, aga nii ta läks," ütles Reim.

Küsimusele, kas sellest mängust ka midagi kaasa saab võtta, vastas Reim: "Kindlasti saab. Need kaks mängu olid punktide peale valikmängud, kus kõik panevad endast maksimumi välja, ka vastased. Keegi midagi tagasi ei hoia. Kõik, kes nendes mängudes osalesid, on üritanud mingil moel hakkama saada. Väga palju neist poistest võivad tulevikus kaugele jõuda ja koondist esindada. Kui kõik mängijad oleks olemas olnud, oleks tänasest koosseisust kolm-neli meest põhis olnud. Teisedki mängisid oma võimete piiril. Tean enamus mängijaid noortekoondistest ja Eesti liigadest - see oli nende jaoks suur hüpe siia tulla. Nii mõnigi mängija näitas, et pole sellisest tasemest väga kaugel."