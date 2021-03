Martin Reim enne homset mängu Rootsiga: Ibrahimovici nulli peal hoida on iga kaitsemängija unistus

"Ma arvan, et tema vastu mängida ja eriti teda nulli peal on iga kaitsemängija unistus. Arvan, et need kaitsjad, kes väljakule lähevad, ootaks sellist võimalust põnevusega. See oleks asi, mis jääks pikaks ajaks meelde," rääkis Reim tänasel pressikonverentsil Stockholmist virtuaalsilla vahendusel Eesti ajakirjanikele.

Kas Eestil on Ibrahimovici vastu mingi kindel plaan, kui ta vahetusest mängu peaks sekkuma? "Mis seal ikka teha. Tuleb targalt mängida ja igaks asjaks valmis olla. Tegu pole ringi tormava, vaid targalt mängiva ründajaga. Tuleb valida õiged positsioonid," vastas Reim.

Rootsi koondise peatreener Janne Andersson avaldas täna päeval oma homse algkoosseisu, kus puhaste ründajatena on kirjas Saksamaal Mainzis ja Venemaal Krasnodaris klubijalgpalli mängivad Robin Quaison ja Marcus Berg. Ibrahimovic jättis küll viimase treeningu pooleli, kuid on treenerite sõnul homme varumängijatepingil.

"Nad on väljakule pannud rohkelt neid mängijaid, kes valikmängudes minuteid ei saanud. Meie jaoks absoluutselt vahet pole. Rootsi jalgpall on kõva. Vaadates, kus nad igapäevaselt mängivad, pole küsimustki, et tegemist on heade mängijatega. Rootsi stiil on pikka aega olnud ühesuguselt efektiivne, ükskõik kes neil väljakul on. Meil on nendega kogemusi olnud nii A- kui B-koondise tasemel. Nad on igat pidi head," kommenteeris Reim.

Eesti algkoosseisugi ootavad kahe viimase mänguga võrreldes mõned muudatused. Suures plaanis olevat koosseis paigas, kuid küsimärgid on veel mõne pisivigastuse kohal. Reim avaldas, et üks kahtluse all olev mängija on eelmisel kolmapäeval Lublinis Tšehhi vastu avavärava löönud Rauno Sappinen.

"Oleme omavahel rääkinud ja mängijad teavad enam-vähem, millised valikud meil väljakule lähevad. Ma ei tea, kui palju Thomas [Häberli] tahab, et seda välja öeldakse. Kuna valikmänguga tegemist pole, siis on vast natuke lihtsam," rääkis Reim. "Väga suuri muutusi ei tule, küll aga mõned positsioonimuutused ning mõned mängijad saavad puhkust või nad asendatakse."