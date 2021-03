Henri Anier: hea on riiki esindada ja vägev on oma riigi eest väravaid lüüa

„Mul on kurb meel. Kahju, et pärast sellist võitlust ja lahingut ei saanud võõrsil punkti. Pigem on mul kahju,“ sõnas Anier kohtumise järel oma esmaste emotsioonide kohta.

Eesti alustas kohtumist kahe ründajaga. Anieri kõrval oli väljakul ka Eesti mullune parim jalgpallur Rauno Sappinen.

„Saime ees koos hästi hakkama. See oli üldse esimest korda kui niimoodi peale läksime. Rauno tegi eile veel trennis natuke lihtsamalt, kuid rääkisime omavahel ja uskusime, et saame hakkama. Arvan, et võime rünnakuga rahule jääda. Lõime kaks väravat, mis on Eesti koondisele hea saavutus. Kahju, et ei saanud tulemust,“ lisas Anier.

Kui jaanuaris ei mahtunud Anier Eesti koondise värske peatreeneri Thomas Häberli valikusse, siis nüüd on ta kahe kohtumisega löönud kolm väravat.

„Ei oska seda teemat väga kommenteerida. Jaanuaris ei olnud (koosseisu kuulumisele) ligilähedalgi. Tegin nüüd nagu uue alguse. Nii on palju öelda, et uue debüüdi tegin nagu Zlatan (Ibrahimovic),“ sõnas Anier. „Hea on riiki esindada ja vägev on oma riigi eest väravaid lüüa. Töötame edasi ja pead norgu ei saa lasta. Mul on hea meel noorte mängijate üle. Kõik olid südamega asja juures.“

Anier tõdes, et kaotuse muudab ilmselgelt valusaks tõsiasi, et kahel korral anti eduseis käest. „Loomulikult lootsin ja uskusin lõpuni, et suudame veel. Läksime ju kahel korral juhtima, kuid vastu tulid väravad, mida oleks olnud võimalik ära hoida. Esimene tuli penaltist ja teine karistuslöögist. Sellised väravad on aga jalgpalli osa,“ sõnas ründaja.

Eesti jalgpallikoondise kõigi aegade väravaküttide edetabelis kerkis Anier 16 tabamusega jagama kuuendat kohta. Sama palju väravaid sai aastatel 1920 kuni 1931 kirja Arnold Pihlak.

Anieri ja Pihlaku ette mahuvad Andres Oper (38 väravat), Indrek Zelinski (27), Konstantin Vassiljev (25), Eduard Ellmann-Eelma (21) ja Richard Kuremaa (19).