VIDEO | Michael Lilander on optimistlik: mänguliselt on positiivseid asju, koondises on kaks suurepärast ründajat

Eraldi toob Lilander välja koondise ründemängu, mis on tänu Rauno Sappineni ja Henri Anieri resultatiivsele mängule muutunud oluliselt ohtlikumaks.

"Meil on Anieri ja Sappineni näol väga head ründajad. Nad mängivad hetkel Eestis, kuid nende kvaliteet lubab mängida välismaal. Kindlasti on see (koondise ründemäng) tõusuteel," ütles Lilander Eesti Jalgpalli Liidu videointervjuus.