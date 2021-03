Koroonareegleid rikkunud jalgpallurid saadeti Walesi koondisest minema

Enne tänaõhtust MM-valikmängu Tšehhiga on Walesi koondise juurest koju saadetud Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo ja Tyler Roberts.

Alaliit ei täpsustanud, mille vastu mängijad eksisid, kuid kinnitas, et tegemist oli "koroonareeglite protokolli" rikkumisega.

Leeds Unitedis mängiv ründaja Roberts heitis juhtunule pisut varju. "Mul on väga kahju, et pean koondise juuest lahkuma, kuid reeglid on reeglid. Ma ei oleks tohtinud hiljem hotelli jõuda, kui oli ette nähtud. Vabandan rahvuskoondise, kõigi selle liikmete ja Walesi fännide ees," teatas Roberts.