Valeotsuse teinud Hollandi kohtunik vabandas Cristiano Ronaldo ees

Nüüd tunnistas Makkelie Portugali väljaandes A Bola oma eksimust. "Saan FIFA reeglite kohaselt öelda vaid seda, et vabandasin juhtunu tõttu Portugali peatreeneri Fernando Santose ja terve Portugali koondise ees. Pingutame kohtunikena alati kõigest väest, et teha häid otsuseid. Kui me sellisel viisil uudistesse jõuame, pole me sugugi õnnelikud," tunnistas kohtunik.