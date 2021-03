Rootsi koondise peatreener avaldas algkoosseisu homseks mänguks Eesti vastu

Rootsi jalgpallikoondise peatreener Janne Andersson avaldas, millise algkoosseisuga tema meeskond homme maavõistluses väljakule astub. Suurim uudis nii siin kui sealpool merd on Zlatan Ibrahimovici pingilt alustamine.

Täna kerkisid Zlatani tervise kohale murepilved, sest AC Milani ründaja jättis viimase treeningu pooleli. Itaalia meedia raporteeris juba, et Ibrahimovic Eesti vastu ei mängi.

Rootsi koondise pressiesindaja kinnitas Sky Sport Italiale, et Ibrahimovic pidigi kogu meeskonnaga kaasa tegema vaid treeningu esimese poole ning jätkama seejärel individuaalselt. Kuid sedagi tegi 39-aastane vanameister vaid 15 minutit ning lahkus siis ühe tiimi taustaliikmega väljakult.

"Zlatan pole vigastatud. Oli planeeritud, et ta teeb kaasa ainult soojenduse ja jätkab siis taastuvate harjutustega. Sama käib teiste mängijate kohta, kes pühapäeval mängisid, sest tavaliselt oled sa just kaks päeva pärast mängu kõige väsinum. Ibra on homme valikus," kinnitas Andersson pressikonverentsil.