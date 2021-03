Telepublik näeb esmakordselt värskeid kaadreid Michael Schumacherist

2013. aasta lõpus mäesuusatades raske peatrauma saanud Schumacherist ilmub sel aastal dokumentaalfilm, mis kannab pealkirja "Schumacher". Inglismaa ajalehe Mirrori andmetel on Schumacheri perekond lubanud filmitegijatel - sakslastel Michael Wechil ja Hanns-Bruno Kammertonsil - üles võtta ka värsked kaadrid kuulsast sakslasest.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on dokumentaalfilmi valmimine viibinud. Teada on, et filmis saavad sõna teiste seas Schumacheri abikaasa Corinna, tema isa Rolf, tütar Gina-Maria ja poeg Mick, kes võistleb tänavu esmakordselt F1 sarjas.