F1 debütant Mick Schumacher legendaarse isa saavutustest: see ei tekita minus lisapingeid

Haasi võistkonnaga liitunud 21-aastast sakslast on ikka võrreldud oma isaga. Mick Schumacher tunnistas, et isa saavutused on talle just motivatsiooniallikaks, mitte pingete tekitajaks. "Ma pole kunagi öelnud, et see tekitaks minus pingeid ning olen üsna kindel, et ma ei pea ka tulevikus seda ütlema. Mul on väga hea meel seda perekonnanime kanda ning olen õnnelik, et saan nime F1-sarja tagasi tuua," vahendas Motorsport Schumacheri sõnu.