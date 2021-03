Valtteri Bottas polnud rahul Mercedese strateegiaga: see üllatas mind

Sõidule tagasi vaadates leidis Bottas, et Mercedes oli tema puhul boksistrateegiaga liiga passiivne. Nimelt lootis soomlane, et meeskond hoiab teda pärast Lewis Hamiltoni teist boksipeatust kauem väljas, et tal oleks sõidu lõpus võimalik värskemate rehvidega Hamiltonile ja Verstappenile lähemale jõuda. Bottas tegi aga teise boksipeatuse kõigest kaks ringi pärast Hamiltoni.

"Minu jaoks oli strateegia liiga kaitsev, oleksime võinud ründavamad olla. See oli minu jaoks üsnagi üllatav," vahendas portaal PlanetF1 soomlase sõnu. "Me vaatame üle kõik, aga tundsin, et strateegia osas olime pigem passiivsed kui agressiivsed. Oleksin tahtnud kahe esimese boksipeatuse vahele suuremat vahet, kuid lõpuks poleks see enam suurt vahet teinud."