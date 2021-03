Piinliku avarii teinud Venemaa vormelisõitja raputas tuhka pähe: olen enda peale väga tige

Mazepin tunnistas võistluse järel, et on lapsiku eksimuse pärast enda peale väga kuri.

"See oli väga lihtne. Tegin vea, rehvid olid veel külmad ja ma sõitsin raja servale. Andsin liiga palju gaasi ja see põhjustas spinni, täiesti minu viga," rääkis noor venelane Motorsportweekile.

"Olen enda peale väga tige ja tunnen meeskonna ees süüd. Nad väärivad märksa enamat sellest, mis juhtus. Elus on omad tõusud ja mõõnad, kuid tänane oli suurim mõõn. Selline see elu on," lisas 22-aastane venelane pettunult.