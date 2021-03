Hamiltoniga vägevat heitlust pidanud Verstappen soovis riskida karistusega: parem juba kaotan sellisel viisil

Red Bulli pealik Christian Horner teatas aga Verstappenile, et nad said kohtunikelt käsu kohe positsiooni Hamiltonile tagasi loovutada. Kuna Verstappen ei suutnud viimastel ringidel enam Hamiltonist mööduda, teenis britt karjääri 96. etapivõidu.

"Loomulikult on kahju, aga tuleb näha ka positiivset," sõnas Verstappen sõidu järel. "Me oleme neile (Mercedesele) korralikku lahingut andmas ning minu arvates on hea, et aasta niimoodi algas."