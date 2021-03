Flora president Nõmme Kalju treeneri skandaalist: oleme pettunud nii selles juhtumis kui ka ebaadekvaatsetes reaktsioonides

Antud olukord leidis aset meestreeneri ja tüdruku vahel, samas peame oskama ette näha ja suutma ära hoida ka analoogsete juhtumite tekkimise mistahes täiskasvanu ja lapse vahelises suhtes. Vahet pole, kas tegu on saavutusspordi või liikumisharrastusega, kõigil lastel on unistused ja eesmärgid jalgpalluritena, millega ei tohi manipuleerida ega ära kasutada. Mängijad usaldavad treenerit ja treener peab sellele usaldusele vastama vastutustundliku käitumisega.

Peame alati arvestama ka sellega, et just naismängijaid välismaale suunates peab sealnegi keskkond olema turvaline. Konkreetse juhtumi avalikuks tulemise järel korraldasime klubis koosoleku, kus rõhutasime, et peame tegema kõik endast oleneva, et lapsed ja täiskasvanud saaksid meie klubis tegeleda jalgpalliga ning ei peaks mõtlema muudele probleemidele või neid lahendama."