Eile hilisõhtul teatas Eesti Jalgpalli Liit, et algatas 12. märtsil distsiplinaarasja brasiillasest jalgpallitreeneri Getulio Aurelio Fredo ja Nõmme Kalju FC suhtes. Aurelio on see treener, kelle kohta ütles Eesti endine jalgpallur Mia Belle Trisna Kanal 2 saates "Õhtu!" : "Ta hakkas mind puudutama ja võttis minult 14-aastaselt süütuse."