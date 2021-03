Habib Nurmagomedov kustutas lõplikult fännide lootuse: loodan, et mõistate minu otsust

Nurmagomedov alistas mullu oktoobris UFC 254 võitlusõhtu peamatšis ameeriklase Justin Gaethje. Kohtumise järel teatas mees, et enam MMA-puuri ei naase. „Suur tänu mu isale, kes oli minu kõrval üle 20 aasta. Suur tänu ka tiimile, kes oli ustavalt minu kõrval. See oli minu viimane matš UFC-s. Pole mingit võimalust, et tulen puuri ilma isata. See oli esimene ja viimane kord. Arutasin emaga kolm päeva, kas kohtuda Justiniga. Lõpuks otsustasin, et teen selle ära, aga lubasin, et see on minu viimane matš. Kui olen oma sõna andnud, pean seda pidama. Lõpetan maailma parimana, väärin seda,” ütles sportlane, kelle isa Abdulmanap Nurmagomedov juulis suri.