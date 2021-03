Värskelt emaks saanud maailma kõige karmim naine: suurem osa minu lapsepõlvesõpru on praeguseks surnud

Nunes noppis UFC-s (Ultimate Fighting Championship) järjekordse võidu Eesti aja järgi pühapäeva, 7. märtsi varahommikul, kui ta alistas Las Vegases toimunud võitlusõhtul UFC 259 esimese raundi alistusvõttega austraallanna Megan Andersoni. Sellega kaitses ta naiste sulgkaalu meistrivööd.

Praeguse seisuga on Nunes UFC ajaloo ainus võitleja, kes on suutnud kahes erinevas kaalukategoorias meistrivööd kaitsta. Peale sulgkaalu on tema valduses ka kääbuskaalu meistrivöö. Esimest on ta kaitsnud kaks ja teist viis korda. Kuigi Conor McGregor tõusis omal ajal esimeseks UFC võitlejaks, kes oli suutnud enda valdusesse saada kahe erineva kaalukategooria meistrivööd, siis iirlane ei suutnud kumbagi tiitlit kordagi kaitsta.