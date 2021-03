Üks liigutus tegi Conor McGregori poole rikkamaks, eesmärgiks on tõusta Forbesi edetabelis esimeseks

Conor McGregor teab täpselt, kuidas raha teenida. Foto: Ethan Miller, AFP/Scanpix

Vabavõitlusäss Conor McGregor on üsna avalikult rääkinud, et tema sihiks on teenida võimalikult palju raha. Sellega on iirlane taaskord hakkama saanud ning ühe liigutusega suurendas ta oma isikliku varanduse suurust ligemale poole võrra. Muuhulgas avaldas McGregor, et tema sihiks on tõusta majandusajakirja Forbesi rikkaimate sportlaste edetabelis esikohale.