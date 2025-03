Fourmaux usub, et tal on Tänaku ja Neuville’i ees väike eelis

Tänavuseks hooajaks Hyundai WRC-meeskonda kolinud Adrien Fourmaux on väga rahul, et Hyundai i20 N Rally1 auto sobib tema sõidustiiliga nii hästi kokku. Prantslane usub, et see annab talle tiimikaaslaste Thierry Neuville`i ja Ott Tänaku ees väikse eelise.