Uus Rovanperä? Toyota jälgib Esapekka Lappiga põrandat pühkinud noort soomlast

Kauppineni kiirus on silma jäänud ka Toyota WRC-tiimi pealikule Jari-Matti Latvalale . „Ta esines Arctic Rallyl tõesti hästi. Kõige muljetavaldavam oli see, kuidas ta suutis pinge all nii oskuslikult sõita. Esapekka oli tal tugevalt kandadel, aga Tuukka ei teinud ühtegi eksimust,“ rääkis ta.

Latvala tunnistas, et Toyota, kes võttis noorelt enda tiiva alla nii Rovanperä kui ka Sami Pajari, on sihikule võtnud järjekordse soomlase.

„Ütleme nii, et jälgime olukorda. Lisaks on huvitav, et ta sõidab just Toyota autoga. Vaatame, kuidas ta areneb ja mida tulevik toob,“ sõnas tiimiboss.