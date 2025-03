Robert Virves sai venelasest meeskonnakaaslase

„On hea meel teatada, et käesoleva aasta plaanid on varakult paika saanud ja rõõm on tõdeda, et ees on ootamas päris tegus aasta,“ sõnas Virves toona pressiteate vahendusel. „Tänavuse aasta programm koosneb kahest osast. Põhiline on seitsmeetapiline programm WRC2 sarjas ja teine osa saab olema segu WRC ja ERC etappidest, et veeta maksimaalselt aega autos ja õppida uusi rallisid.“