Ott Tänak Keenia ralli eel: loodetavasti tuleb murevaba etapp ja lahkume sealt suure karikaga

„Safari ralli on kalendriaasta kõige väljakutsuvam,“ rääkis Hyundai sõitja Ott Tänak tiimi eelvaates. „Teed on väga nõudlikud ja karmid, samas ka ülikiired. Nagu eelmisel aastal avastasime, võivad kivid igas kohas välja hüpata. See on ralli, kus tuleb oodata kõike.“

„Oluline on leida perfektne tasakaal riski ja tasu vahel, aga see pole kunagi lihtne. Peame usaldama, et auto on usaldusväärne, et saaksime suruda ja leidma keerulisemad kohad, kus hoida kiirust nii palju kui võimalik,“ jätkas Tänak. „Keenias on kiirused kõrged ja tihti sõidame avatud kohtades, kus ümber pole midagi muud kui sebrad ning kaelkirjakud. See teeb ka legendi koostamise päris keeruliseks. Loodame, et lahkume Keeniast nii, et meil on seljataga murevaba võistlus ja käes suur karikas.“