Neuville usub, et Toyotal on rehvide osas suur eelis

Belgia rallisõitja usub, et Toyota on rehvidega paremini kohanenud, sest neil on rohkem autosid võistlustel ja seega ka rohkem testimisvõimalusi. Kuna WRC-s on testimispäevad väga piiratud, annab suurem sõitjate arv meeskonnale väärtuslikku lisainfot.

Toyota osales Monte Carlos viie ja Rootsi rallil nelja masinaga - pärast Lorenzo Bertelli loobumist -, samas kui Hyundail oli mõlemal võistlusel väljas vaid kolm sõitjat.

„Me ei tohi unustada, et Toyotal on neli kuni viis autot koos Bertelliga, kes tegelikult kõik testisid,“ ütles Neuville DirtFishile. „Nii et neil on palju rohkem testipäevi. Monte Carlos on see andnud tohutu lisaväärtuse, sest nad said proovida erinevaid tingimusi ja rehvikombinatsioone, mida me ilmselt ei suutnud teha ainult kolme testimisega.“

„Ja siin [Rootsis], jälle sama. Nii et ausalt, ma arvan, et see on üks põhjusi, miks me oleme võib-olla rallide alguses natuke rohkem hädas kui nemad [Toyota],“ lisas Neuville.

Hankooki motospordi direktor Manfred Sandbichler ütles DirtFishile, et sõitjad ja meeskonnad tahavad alati rohkem testida.

„Pole tähtis mitu kilomeetrit me testimiseks anname, tulemus on päeva lõpuks alati sama: sellest ei piisa,“ ütles ta.

„Meil oli vaid 11 kuud aega kõigi WRC jaoks mõeldud rehvide väljatöötamiseks ja selle lühikese aja jooksul proovisime testida nii palju kui võimalik ning jagasime testikilomeetreid kõigi kolme tootja vahel,“ rääkis Sandbichler.

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul nõustus Neuville`iga, et rehvide parem mõistmine on määrava tähtsusega.

„Ma arvan, et praegu on kõige tähtsam aru saada, kuidas rehv tööle panna, ja meil on selle mõistmisel veel puudujääke,“ tunnistas Abiteboul.

Autoralli MM-sarja järgmine etapp sõidetakse Keenias kolme nädala pärast ehk 20.-23. märtsini.

