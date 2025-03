VIDEO | Aeg lendab... Ott Tänaku mälestusväärne avarii „tähistab“ juubelit

Tänak ja Mõlder said toona õnneks autost piisavalt kiiresti välja ning ehkki Ford Fiesta RS WRC uppus, ei tähendanud see meeste jaoks veel katkestamist. Auto suudeti hiljem järvepõhjast välja tõmmata ning juba järgmiseks päevaks oli masin töökorras.

„Ühel hetkel tuli helikopterist uudis, et nad võivad järves olla,“ kirjeldas juhtunut tuntud ralliajakirjanik Colin Clark. „Esimene mõte oli, et need poisid on autos kinni järvepõhjas. See ajas südame pahaks.“