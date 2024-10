Karol Metsa muhe võiduusutlus | „Võidu pealt on intervjuusid ka lihtsam anda, ei pea vastama, mis nüüd juhtus“

„Me tõesti tahtsime täna seda mängu võita ja ma arvan, et seda õhkas ka mängijate kehakeelest. See, kuidas me duelle võitsime... Kui ma ei eksi, siis mõni värav tuli isegi teise palli võitmise järel, mis on väga hea märk. Tõesti, positiivne tulemus ja hea esitus!“ sõnas Mets uhkusega.