„Aserbaidžaan domineeris esimesed 20 minutit. Seejärel saime ka meie vaikselt mängu sisse ning lõime värava ära. Edasi kannatasime ja nemad lõid penalti sisse. Aga õnneks lõime kohe vastu. See on alati hea,“ kirjeldas Sinjavski tabamusele söödu andnud Shein kohtumise järel. „Arvan, et mängisime kaitses hästi, kannatasime ja lõime ka rünnakul ära. Meie poolt oli väga hea mäng.“