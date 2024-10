KOMMENTAAR | Paul Keres: EADSE võimuhaarang. Sõltumatu spordikohtu asemel luuakse hoopis olümpiakomiteest sõltuvat distsiplinaarorganit

Kui nimetuse kallal veel norida, siis põhiseadus küll ei keela erikohtute loomist, kuid seda ei tee ükski mittetulundusühing oma põhikirjaga või üldkoosoleku otsusega, vaid see pädevus on antud seadusandjale.

Kas probleem on selles, et mingisugune keskne spordivaidlustega tegelev vaidluste lahendamise organ on käesoleval ajal Eestist puudu? Vastus tunduks justkui olevat eitav, sest Eesti Olümpiakomitee juures tegutseb liikmete vaheliste vaidluste ja nende vastu esitatud kaebuste menetlemiseks Spordiarbitraaž. Nüüd soovitakse see asendada uue organisatsiooniga koos nimemuutusega. Praegu kasutusel olev arbitraaž on muidugi oluliselt sobivam nimetus, sest olemuslikult on nii praeguse kui uue moodustise näol tegemist vahekohtutega ja selliseid vahekohtuid on pea kõikides alaliitudes (apellatsioonikomisjonid), mis lahendavad alaliitude siseseid vaidlusi. Miks need vahekohtud enam ei kõlba, ei ole mitte keegi arusaadavalt selgitanud.

Nõustun kõigiga, et spordivaidluste lahendamist spordivahekohtus tuleks üldiselt eelistada üldkohtule. Kindlasti on ta üldjuhul kiirem, spordivahekohtule on võimalik omistada pädevusi kohaldada õiguskaitsevahendeid, mida üldkohtutel ei ole ja samuti ei pea spordivahekohtule eelduslikult selgitama spordi spetsiifikat ja traditsioone, mis omavad asja lahendamisel tähtsust. Aga see kõik juba toimib ja parenduste tegemine ei eelda järjest uute organisatsioonide loomist.

Esiteks, kui midagi reformida, siis peaks selleks olema õige hea põhjus. Kui reformi eesmärki ei ole võimalik arusaadavalt ja lihtsalt sõnastada, ei ole võimalik hinnata, kas seda reformi on ülepea vaja ega ka seda, kas pakutud reformikava on selleks sobiv või oleks seda vaja siit-sealt kohendada. Seni ei ole avalikkusele, spordiorganisatsioonidele ega sportlastele avaldatud selgelt sõnastatud ja läbimõeldud probleemipüstitust, mida spordikohtu loomisega kõrvaldada soovitakse.

Samuti on täiesti arusaamatu – kui soovitakse tõepoolest luua vahekohut – miks võetakse kohtusse pöördunud pooltelt ära igasugune võimalus kujundada vahekohtu koosseisu ja selle asemel eelistatakse Eesti Olümpiakomitee üldkoosoleku poolt nimetatud alalisi kohtu liikmeid. Võimalus valida, kasvõi eelnevalt kindlaksmääratud ekspertide seast nagu CAS-is, endale sobivat vahekohtunikku on arbitraažimenetluse A&O, mis on ennast ajalooliselt õiglase menetluse garantiimeetmena igati õigustanud. Ka CAS-is ei toimi kõnealune expert pool ideaalselt, aga igal juhul on ta sobivam kui kindlaksmääratud kohtukoosseis. Õiglase menetluse põhimõtetele täielikult vastanduv on aga Spordikohtu loojate ettepanek vahekohtunikke kasvõi menetluse ajal tagasi kutsuda, kui nad ei täida oma ülesandeid, arvestamata seejuures vaidluspoolte seisukohaga. Erinevalt sõltumatust vahekohtust luuakse siin hoopis Eesti Olümpiakomiteest sõltuvat distsiplinaarorganit.

Kui alustada kasvõi sellest, et Spordikohtuga püütakse luua sportlastele kohustuslikku arbitraaži, jättes sportlase ilma õigusest taotleda kaitset üldkohtult, siis miks ei ole Spordikohtu reglemendis pööratud tähelepanu Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) poolt sõnastatud elementaarsele õiglase menetluse nõuetele. Juba spordikohtusse pöördumise tasu on röögatult suur, vastates tsiviilkohtumenetluse analoogia põhjal lõivule, mida tuleb tasuda 200 000 euro suuruselt nõudelt. Miks ei pea seda arbitraažile iseloomulikult tasuma mõlemad vaidluspooled võrdsetes osades?

Teiseks, kui eesmärk oleks olemasolevat vahekohtute süsteemi paremaks teha, siis selleks on hulganisti võimalusi ilma uue organisatsiooni loomiseta, reformides vajadusel alaliitude vahekohtuid, Spordiarbitraaži, kohendades alaliitude sisemisi spordireegleid ja kõrvaldades niiviisi alaliitude autonoomiasse suhteliselt vähesel määral sekkudes lahenduse korduma kippuvatele probleemidele (näiteks „lipsab“ vaidlus üldkohtusse, kui poolte vahel ei ole kehtivat vahekohtukokkulepet). On väljaspool igasugust kahtlust, et teatud spordiala seest võrsunud vaidlusi oskavad selle spordiala spetsiifikat ja traditsioone arvestades kõige paremini ja õiglaselt lahendada just selle spordiala inimesed.

Kuigi EADSE kritiseerib alaliitusid, ei kannata selle organisatsiooni enda ülesehitus ja suutlikkus tagada ausat menetlust mitte mingisugust objektiivset kriitikat. Meenutagem kasvõi Heiki Nabi juhtumit, kus tema positiivne A proov lekkis justnimelt EADSE-lt.

Ka tekib küsimus, miks ei hüvitata menetluskulusid, ehkki need võivad keeruka asja puhul õigusabi- ja eksperdikulude puhul ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse? Õiglane ei ole selline menetlus, kus eksperttõendite kogumine jääb poolte majandusliku ebavõrdsuse tõttu ühe poole diskretsiooniotsuseks. Sportlase kulud võivad keerukamatel juhtudel ulatuda sadadesse tuhandetesse. Kedagi ei peaks sundima valiku ette, et sellise enamikule laostava finantsriskiga arvestada või loobuda tippspordist.

Ka on näha, et Spordikohtu loojad on uue „kohtu“ loomisest sattunud üsna suurde õhinasse, püüdes omistada sellele pädevusi, mida seadus otsesõnu keelab. Näiteks hakkaks tulevane Spordikohus määrama vahemeetmena võistluskeelde või muid tegevuspiiranguid, olgugi, et isiklikku vabadust piiravate abinõude rakendamine on vahekohtutele otsesõnu keelatud ning taolised piirangud langeksid suure tõenäosusega just selle keelu alla.

Milleks leiutada jalgratast?

Kolmandaks, mitte mingil juhul ei ole vaja ise alustada jalgratta leiutamist. Eesti ega selle spordikogukonnad ei ole unikaalsed ja kindlasti ei ole me esimesed, kes taoliseid vaidluste lahendamise organisatsioone kavandavad. Meie euroopa sõprade seas toimetavad need asutused juba aastakümneid ning seal on tekkinud väga kõva kompetents, kes oskaks nõustada, kuidas teha paremini ja vältida teiste tehtud vigu. Välisekspertide kaasamisest on aga siin otsustavalt loobutud.

Neljandaks paistab sellest paketist välja hoopis tungiv soov anda universaalne spordieetika vaidlustesse sekkumise pädevus EADSE-le, kes on paistnud silma kriitikaga nende sõnul liiga leebe suhtumise suunal alaliitude distsiplinaarorganites. Samuti võib tajuda seisukohta, et väidetavalt just niiviisi tagatakse spordieetika reeglite jõustamine ja aus ning õiglane menetlus kõigis organisatsioonides. Tegelikult on see puru silmaajamine. EADSE tahab lihtsalt võimu juurde ja sellel paketil on EADSE näpujäljed igal pool näha.