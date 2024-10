VIDEO | Kolmandaks ametiajaks kandideeriva Sõõrumaa tiimis on kaks ministrit, olümpiavõitja ja orienteerumisentusiast

Sõõrumaa asepresidendinandidaadid on olümpiavõitja Erki Nool, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Hanno Pevkur ja endine Eesti ja rahvusvahelise orienteerimisföderatsiooni president Leho Haldna. Nool kandideerib EOK asepresidendiks ka Teigamägi kõrval.

Noole vastutusvaldkonnaks Sõõrumaa tiimis saaks tipp- ja saavutussport, Kallasel koolisport, Pevkuril võistkonnaalad ja Haldnal, kes pressikonverentsil viibida ei saanud, liikumisharrastus ja massisport.

„Minu programm on saanud teoks kuuajalise hästi intensiivse suhtlemise tulemusena. On olnud sadu kohtumisi, kõnesid, meile ja mõtisklusi. Elu on aga selline, et see, mida pakub meile homne päev, teeb sinna kohe väikseid korrektuure. Nagu viimastest aastatest näinud oleme, tuleb ka ootamatustega osata hakkama saada. Nagu targad mehed on öelnud: „Kui tahad edasi minna, peab plaan olema“. Kui midagi tuksi läheb, läheb ka plaan tuksi ja sellega koos kogu üritus,“ ütles Sõõrumaa pressikonverentsi avasõnades.

„Minu programmi selgroog näeb ette, et Eesti riigis tuleb lähtuda eelkõige seadustest, sest need on meid kutsunud ühisele joonele. Seadus ütleb, et spordielu riigis korraldab riik, järgmisena kohalikud omavalitsused ja spordiorganisatsioonid. EOK kui kogu spordi ja liikumise katuseorganisatsioon käsitleb kõiki neid tasandeid, mida riigi poolt on spordipoliitika alustena kinnitatud. Selle esimene punkt ütleb, et kogu sporditegemise põhi ja vundament on liikumisharrastus, mis annab rahvale tugevama tervise ja loob sportliku meele, mille peale on võimalik ehitada saavutus- ja tippsporti. Samuti märgivad spordipoliitika põhialused ära selle, et meile on tähtis rahvusvaheline edu riigi kuvandi eesmärgil ning sangarite olemasolu ühtekuuluvustunde näol.“

Riigikaitsest motospordi ja automudelismini